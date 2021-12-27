حظك اليوم الاثنين 27-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

أيام قليلة ويبدأ عام 2022، لذلك تزداد عمليات البحث حول الأبراج الأكثر حظًا والاسوء مع بداية سنة جديدة، كنوع من الدعابة أو المزاح، حول حركة الأبراج والفلك التي تؤثر على حالة الإنسان وطاقته اليومية، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 27-12-2021 على الصعيد المهني

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.

حظك اليوم برج الحمل 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان ويدفعانك لمهاجمة من تحب أو شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 27-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الثور 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو قادرا أن تتغلب على المشاكل بما تملك من حماس وطاقة، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-12-2021 على الصعيد المهني

تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر واليوم تعبر عن ذلك بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 27-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وردود أفعالك!

حظك اليوم برج السرطان 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم كن صبورا أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 27-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم برج الأسد 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تنصلح اليوم أمور عاطفية أو عائلية وقد تحقق تقاربا مع الأحباب والأخوة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 27-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مالية ومهنية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج العذراء 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

عليك أن تقاوم ميلك للعصبية مع الأهل والأحباب ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 27-12-2021 على الصعيد المهني

أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك، وعلى من حولك.

حظك اليوم برج الميزان 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 27-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. قد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك.

حظك اليوم برج العقرب 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. حاول أن تتجنب تصعيد المواقف، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 27-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم تناغم القمر مع المريخ يمدك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم وتتحسن لياقتك.

حظك اليوم برج القوس 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء.. واليوم قد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 27-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. فلا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.

حظك اليوم برج الجدي 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 27-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وتحقق مكاسب وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.

حظك اليوم برج الدلو 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء وتعدك الأفلاك بأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 27-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على إدارة أعمالك وأموالك.. تحسن التصرف وتخطط جيدا لبعيد.

حظك اليوم برج الحوت 27-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان.. تبدو أكثر استعدادا للاقتراب ممن تحب، والوضع الفلكي يساعدك اليوم على اكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.