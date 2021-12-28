حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يستطيع مواليد برج العذراء ملاحظة التفاصيل جميعها الكامنة في كل الأشياء والمواقف، فيعرف عنهم أنهم انتقاديون للغاية، وتعتبر هذه الصفة إحدى أبرز الصفات السلبية في مواليد برج العذراء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل المال، ومن المهم اليوم أن تكون يقظا إذا أردت تحقيق تطورات مادية ومهنية.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الشمس وعطارد يمنحانك سحرا وجاذبية، ويساعدانك على التعامل بود وحب.

من ابرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.