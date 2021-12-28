القوى العاملة: لا علاقة لنا بملابسات انتحار موظف التجمع.. يهمنا حقوق الورثة

تحدث المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، عن حادث انتحار موظف بسبب ضغوط العمل بإحدى الشركات بالتجمع والمعروف إعلاميًا بمنتحر التجمع، مؤكدًا أنه شأن خاص بالنيابة العامة وأن مهمتهم فحص التعاقدية بين العامل وصاحب العمل «اللي يهمنا المحافظة على حقوقه ومستحقاته لدى صاحب العمل أجر وإضافي وإجازات وأرباح سنوية للوقوف على حقوق ورثة هذا الموظف».

وتابع: «لا يهمنا إثبات الملابسات وفحصنا ملف خدمته وهو التحق بالمؤسسة في 4 أغسطس 2019 ومؤمن عليه ولم يحول لشؤون قانونية وملفه ناصع البياض وشكلنا لجنة للتفتيش على المنشأة للوقوف على مستحقات العامل وما يستحق «ملقناش أي حاجة وله أجر ديسمبر ومقابل أجازات ويمهنا فقط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل».

حملات دورية بصفة يومية على جميع المنشآت في القاهرة

في سياق متصل، أكد وكيل وزارة القوى العاملة، أن الوزارة مهمتها مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وأنها تشن حملات دورية بصفة يومية على جميع المنشآت في القاهرة للتفتيش عليها وضبط العلاقة التعاقدية.

وأوضح خلال لقائه عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن العامل يمكنه تقديم شكوى لمكتب العمل التابع له ويتحرك موظفو المكتب لبحث الشكوى وبحث متطلبات العامل سواء مطالب مالية أو فصل تعسفي.

وأشار إلى أنهم يحتكمون لمشكلات الأجر وينتقلون لصاحب العمل للفصل فيها، والتي تتضمن الأجر والإضافي وساعات العمل والراحات وغيرها ويتم الفصل في النزاع بواسطة مكتب نزاعات العمل.

وأكد أنه يتلقى يوميا عشرات الشكاوى، لافتًا إلى أنه إذا تعثرت التسوية الودية تحال للمحكمة العمالية سواء مطالب مالية أو شخصية أو فصل تعسفي والفصل يكون عن طريق مكتب العمل أو المحكمة.