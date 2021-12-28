«مريم» بعد استغاثتها على «فيس بوك» من اعتداء زوجها: حررت 3 محاضر ضده

عبَّرت مريم عاطف، صاحبة فيديو البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والسب، واستغاثت للتدخل في حل مشكلتها، خاصة، عن شعورها بالطمأنينة بعد استجابة محافظ بني سويف لها، ووقوفه بجانبها وتوجيهه لوحدة شؤون المرأة بمساندتها وطمأنتها، خاصة وأنها طلبت المساندة للحصول على حقها كامرأة تحتاج للوقوف بجانبها، خاصة أن والدها متوفى.

ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء عليها

ونشرت ربة منزل تدعى «مريم عاطف» فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعليها آثار دماء واعتداء بالضرب، قالت فيه «أنا أختكم في الإنسانية، أرجوكم اقفوا بجواري، أنا بقالي 10 سنين عايشة المعاناة دي، بتبهدل وبتضرب وبيعتدى عليا من زوجي، ومش عارفة أجيب حقي، أنا تعبت وجبت آخري، خلافات متكررة واعتداءات متكررة»، مشيرةً إلى أنه لديها 4 أبناء، منهم 3 يعيشان معها، ولد عمره سنة ونصف، وبنت 3 سنوات، مطالبة بحضانة الطفل الرابع».

«الوطن» تجري أول لقاء مع «مريم» بعد اتهامها لزوجها بالاعتداء عليها

وقالت في لقاء عبر بث مباشر لصفحة جريدة «الوطن» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في أول ظهور لها: «حررت 3 محاضر ضد زوجي بينهم محضرين باتهامه بالاعتداء علي بالضرب والسب، وآخر لحضانة ابني، وتم حفظ ذلك المحضر بعد استلامي له بالفعل وهو الآن برفقة أبنائي الثلاث».

وأضافت: «تنفيذا لتوجيهات المحافظ استجابة لما سردته عبر فيديو البث المباشر على صفحتي قبل 3 أيام، فقد رافقتني شيماء كرم مديرة وحدة شئون المرأة لمنزلي ولم تتركني سواء في قسم الشرطة أو النيابة حتى استلمت ابني وما زالت تساندني، فأتوجه للمحافظ ولها بالشكر.

فيديو نشرته «مريم عاطف» عبر صفحتها تتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب

محافظ بني سويف يكلف وحدة شؤون المرأة ببحث حالتها

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد كلف وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، ببحث حالة إحدى المواطنات، التي قامت بنشر فيديو على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى، تشتكى فيه من سوء معاملة زوجها، وتستغيث للتدخل في حل مشكلتها، خاصة أنها ذكرت في الفيديو أن زوجها يهددها ويسيء إليها بالضرب المبرح، وأنها تطلب المساندة للحصول على حقها كامرأة تحتاج للوقوف بجانبها، خاصة أن والدها متوفى.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، انتقلت شيماء كرم مديرة وحدة شؤون المرأة لمنزل السيدة، للقائها وبحث حالتها على الطبيعة للوقوف على ملابسات وتفاصيل الموضوع، وتقديم المساعدة لها في إطار القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأفادت مديرة الوحدة، بأنها تحدثت مع السيدة صاحبة الفيديو، وأكدت لها أن صوتها مسموع ورسالتها وصلت، وأن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد وجه بتقديم المساعدة لها للخروج من محنتها بالشكل المناسب والُمرضي لكافة الأطراف، وبما يصب في صالح الأسرة التي تتكون من 4 أطفال، علاوة على الأب والأم.