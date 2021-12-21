محافظ بني سويف يناقش ترتيبات مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، مسؤولى الجمعية القبطية للرعاية المتكاملة، لمناقشة الإعداد والترتيبات النهائية للبدء في تنفيذ مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة ببعض قرى بني سويف، والذي يموله الاتحاد الأوروبي، ويشارك فيه تنفيذه عدد من الجمعيات، منها الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية، والمكتب العربي للشباب والبيئة، وجمعية الإخلاص القبطية للتنمية، حيث يستهدف المشروع تحسين الوضع البيئي، وزيادة الاستفادة من الموارد البيئية المتاحة في المجتمعات المستهدفة، حيث سيتم البدء بقريتي «الفنت» و«جليلة»، بمركز الفشن، كمرحلة أولى.

تعزيز تكنولوجيا الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة

استمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى تفاصيل وأهداف المشروع المقرر تنفيذه على مدار 3 سنوات، والذي يعمل على تمكين المجتمعات المحلية من تبني السلوكيات البيئية الإيجابية، واعتماد وتعزيز تكنولوجيا الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، مع تركيز على ترشيد استهلاك الموارد، بجانب الحد من مشكلة نقص الطاقة، وإدارة النفايات العضوية في القرى الريفية الفقيرة، كنموذج قابل للتكرار، من خلال توسيع إنتاج وحدات البيوجاز، فضلاً عن خلق فرص عمل خضراء مستدامة، وكذلك تمكين الشباب والنساء، والعمل على زيادة مرونة المجتمعات تجاه التكيف مع عواقب تغير المناخ وآثاره.

برامج لرفع الوعي حول إدارة المخلفات الصلبة والإلكترونية

كما تم استعراض أنشطة المشروع، والتي ترتكز على مكونات رئيسية، تشمل بناء القدرات، وتكوين فريق من المتطوعين، وتشكيل لجان مجتمعية، وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية لبناء قدراتهم، فيما يتضمن المكون الثاني برامج لرفع الوعي، من خلال تنفيذ ورش عمل تعليمية حول إدارة المخلفات الصلبة والزراعية والإلكترونية، ولقاءات للتوعوية بالتغيرات المناخية.

ويشمل المكون أنشطة خاصة ببناء قدرات الشباب، وتأهيلهم من ريادة وظائف خضراء، من خلال تنفيذ برامج تدريبية لفريق المتطوعين على ريادة الأعمال، وكيفية إعداد دراسات الجدوى وآليات التسويق وإدارة المشروعات، بجانب مكون خاص بأنشطة التخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استبدال مصابيح الإضاءة بمصابيح ليد، وتركيب نماذج من الطاقة المتجددة في الأماكن الحيوية، مثل دور العبادة، وإنشاء وحدة غاز حيوي في المجتمعات الريفية، وأعمال تغطية للمصارف.

المحافظ يوجه بتوفير الدعم لتحقيق أكبر استفادة من المشروع

من جانبه، وجه المحافظ بتوفير الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من المشروع، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وشبكة الشركاء المحليين، بهدف تقديم خدمات تنموية تسهم في زيادة مرونة المجتمعات لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، وخلق نماذج لمناطق حضرية وريفية أكثراستدامة، مع الاهتمام بقطاعات وفئات متنوعة من الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات، وهو ما يتسق مع الأهداف التنموية التي تعمل المحافظة، من خلال استراتيجيتها التنموية، على تحقيقها، بما يخدم جهود وخطة الدولة المصرية في مجال الارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين.

حضراللقاء كل من بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وإحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والدكتور هاني رياض، المدير التنفيذي للجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية، ورينيه شفيق، مدير مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة، ورضا عزيز، منسق المشروع، وهيثم عبد العظيم، من جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، وعماد منير، من جمعية الإخلاص بالفشن.