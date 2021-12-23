محافظ بني سويف يوجه بدعم سيدة تشكو ضرب زوجها لها عبر «فيسبوك».. فيديو

اتهمت ربة منزل زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والسب، وذلك عبر فيديو بث مباشر من صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مما تسبب في إصابتها بجروح في وجهها ورأسها، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، قبل أن تعلن محافظة بني سويف أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أصدر تكليفاته إلى وحدة الطفل والمرأة بالمحافظة، بمتابعة حالة السيدة وطمأنتها، وتقديم المساعدة لها في إطار القانون.

الزوجة: 10 سنوات أتعرض للضرب والإهانة

وقالت ربة المنزل، وتًدعى «مريم م. م.»، في البث المباشر: «أنا أختكم في الإنسانية، أرجوكم اقفوا بجواري، أنا بقالي 10 سنين عايشة المعاناة دي، بتبهدل وبتضرب وبيعتدى عليا من زوجي، ومش عارفة أجيب حقي، أنا تعبت وجبت آخري، خلافات متكررة واعتداءات متكررة»، مشيرةً إلى أنه لديها 4 أبناء، منهم طفلان يعيشان معها، ولد عمره سنة ونصف، وبنت 3 سنوات.

وأضافت بقولها: «خرجت من المنزل مؤخراً، كي اشتري لهم لبن من السوبر ماركت، فوجئت به أثناء عودتي إلى المنزل يقف أمام باب الشقة، ثم اعتدى عليا بطريقة وحشية بعصا كان ممسكاً بها، ولم يتركني حتى هشم وجهي وأغرقت دمائي سلم المنزل، أردت أن أذهب إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ، إلا أنه منعني بالقوة».

واختتمت الزوجة حديثها بالقول: «أرجوكم ساعدوني، أنا باستغيث بالكنيسة والمسؤولين، عاوزة حد يجيبلي حقي وحق عيالي، مش عارفة أنزل أروح للدكتور أعالج نفسي».

محافظ بني سويف يوجه وحدة المرأة بتقديم المساعدة للسيدة

وعلى الفور، كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، ببحث حالة المواطنة التي قامت بنشر فيديو على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، تشتكي فيه من سوء معاملة زوجها، وتستغيث للتدخل في حل مشكلتها، خاصةً وأنها ذكرت في الفيديو أن زوجها يهددها ويسئ إليها بالضرب المبرح، وأنها تطلب المساندة للحصول على حقها كامرأة تحتاج للوقوف بجانبها، خاصةً وأن والدها متوفي، بحسب ما جاء في الفيديو.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، انتقلت شيماء كرم، مديرة وحدة شؤون المرأة، إلى منزل السيدة للقائها وبحث حالتها على الطبيعة، للوقوف على ملابسات وتفاصيل الموضوع، وتقديم المساعدة لها في إطار القانون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأفادت مديرة الوحدة أنها تحدثت مع السيدة صاحبة الفيديو،وأكدت لها أن صوتها مسموع ورسالتها وصلت، وأن المحافظ وجه بتقديم المساعدة لها للخروج من محنتها بالشكل المناسب والُمرضي لكافة الأطراف، وبما يصب في صالح الأسرة، التي تتكون من 4 أطفال، علاوة على الأب والأم.