محافظ بني سويف يتابع المبادرة التوعوية لخريجي الأزهر بقرى ناصر

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، فعاليات المبادرة التوعوية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والتي تستهدف بناء الوعي وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة لدى المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركزي ناصر وببا

تتضمن المبادرة تنفيذ برنامج لتأهيل الشباب والمواطنين لسوق العمل بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية «المنصورة»، التابعة لمجلس قروي «الحمام»، ضمن برامج التنمية الاقتصادية لقرى «حياة كريمة» بمركز ناصر، وذلك بالتعاون مع وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

برامج تدريبية في الصحة النفسية والتنمية البشرية

تضمن اللقاء، الذي عقد بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمنصورة، محاضرات تدريبية وورش عمل للمواطنين من الجنسين، في مجالات في الصحة النفسية، ودورة «نور البيان» في التنمية البشرية، ودورة عن الأشغال اليدوية والتطريز، بناءً على رغبة المتدربين، وعوائد ومكاسب، وذلك بحضور الدكتورعلاء سعيد، مدير وحدة التنميه الاقتصاديه ومسؤول المشاركة المجتمعية بديوان عام المحافظة، وهالة عبدالمقصود، منسق ومسؤول العلاقات العامة بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع بني سويف، وتدريب ومتابعة الدكتور أحمد صبرة، المدير العام لأكاديمية «القائد» للتدريب والاستشارات.

حاضر في اللقاء من أعضاء أكاديمية القائد، كل من عبد الله الكومي، مدير الأكاديمية، ونجاة عبدالله، المدير الإداري، والدكتورة إيمان زهران، المدير التنفيذي، إضافة إلى عدد من المدربين من «نور البيان»، منهم مصطفى عشري، وجيهان خميس، والدكتورة منى البنا، مدرب تنمية بشرية واخصائي صحة نفسية، وياسمين رفيق، مدرب صحة نفسية، وآية محمد، مدرب تنمية ذاتية، وعائشة عصام، مدرب مشغولات يدوية، بحضور كل من منال الشيمي، وخالد فايد عبد الجواد، مسؤول المشاركة المجتمعية بقرية «الحمام»، ومحمد مختار، رئيس القرية، ومسئولي المشاركة المجتمعية بقرى الوحدة، وعدد من المواطنين الراغبين في الحصول علي البرامج التدريبية.

المبادرة تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري

وافتتح محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، المبادرة أواخر نوفمبر الماضي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وفرع منظمة خريجي الأزهر، ضمن مشاركة المنظمة في التوعية والتثقيف، وفي إطار التعاون المثمر بين كافة المؤسسات وهيئات المجتمع، التي تهدف إلى الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري، وذلك من خلال عقد برنامج خاص لبناء الوعي وتعزيز الانتماء بقرى المبادرة، وذلك على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى قرى «أشمنت، بني عدي، دلاص، دنديل، الحمام، بهبشين» بمركز ناصر، بينما تشمل المرحلة الثانية قرى «طنسا بني مالو، قمبش، صفط راشين، هلية، سدس الأمراء، جزيرة ببا» بمركز ببا.

وتم وضع خطة عمل وبرنامج زمني يشتمل على إقامة ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفة متنوعة، وتنظيم ورش عمل، وعقد ندوات تدريبية في مجال التنمية البشرية والصحة النفسية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى مبادرة لطرق الأبواب للحوار المجتمعي، وإقامة معارض في ختام فعاليات المبادرة.