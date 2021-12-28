انخفاض اليورو وارتفاع الإسترليني في تعاملات سوق الصرف اليوم

العملات أمر يهم الكثيرون يوميا سواء من المواطنين أو المستثمرين، حيث يتابع العديد من الأشخاص ما تسجله العملات يوميا في مختلف البنوك بالنسبة للمغتربين المصريين بالخارج أو المستثمرين وما يهمهم من معرفة السوق وتأثير تباين العملات عليه وما ينتج عنه من نتائج بحركة التجارة الدولية.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أسعار العملات في مصر وفق للتعاملات، التي وردت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر الجاري، مقابل الجنيه المصري ببعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، والتي سجلت تباينا ملحوظا.

أسعار العملات

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وانخفض اليورو في بعض البنوك، فسجل في بنك مصر نحو 17.70 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.69 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، وسجل البنك التجاري الدولي نحو 17.70 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بعض البنوك، فسجل في المصرف المتحد نحو 20.96 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.93 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 20.00 جنيه للشراء، و21.15 جنيها للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، و في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.