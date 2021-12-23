أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 23-12-2021 مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات من أكثر الكلمات البحثية التي يتداولها الآلاف يوميًا سواء كانت عربية أو أجنبية، ويبحث عنها أكثر الراغبين في السفر.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر وفق تعاملات صباح اليوم الخميس الموافق 23 ديسمبر الجاري، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.64 جنيه للشراء، و17.82 للبيع، وفي بنك مصر نحو 17.70 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 20.86 جنيه للشراء، و21.02 جنيها للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.73 جنيه للشراء، و20.99 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.70 جنيه للشراء، 20.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، و في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.