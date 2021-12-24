أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 24-12-2021 مقابل الجنيه المصري

تتغير أسعار العملات بشكل دائم ومستمر في البنوك، ما يجعل المهتمين بأخبار الاقتصاد يتابعون أسعار العملات المختلفة بشكل يومي، خصوصا تلك العملات التي يتم تداولها كثيرا في جميع أنحاء العالم، مثل «الدولار، اليورو، الريال السعودي، الدينار الكويتي»، وتتأثر أسعار تلك العملات بشكل دائم سواء بارتفاعها أو انخفاضها نتيجة لعدة عوامل مختلفة تتحكم في اقتصاد البلاد.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أسعار العملات في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل صباح اليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر الجاري، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.64 جنيه للشراء، و17.82 للبيع، وفي بنك مصر نحو 17.70 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 20.86 جنيه للشراء، و21.02 جنيها للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.73 جنيه للشراء، و20.99 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.70 جنيه للشراء، 20.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، و في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.