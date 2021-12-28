مسؤول سابق بـ«أوقاف أسوان»: السيسي أول رئيس يزور «غرب سهيل» (فيديو)

قال الشيخ محمد عبدالعزيز، الوكيل السابق لوزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المحافظة، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية، كانت الرابعة له، والثانية مباشرة خلال أسبوعين.

«غرب سهيل» تدخل التاريخ

وأضاف الوكيل السابق لوزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّ وقع الزيارة الأخيرة على أهالي المحافظة كان جميلا، لأنها كانت زيارة أسرية عائلية: «قرية غرب سهيل دخلت التاريخ، لأن الرئيس السيسي أول رئيس يزورها، راح المزارات السياحية وقابل الشباب والشابات والكبار والصغار، وأكل مع الأطفال، وده دليل على اهتمامه الكبير بالفقراء، لأنه حسّ بالمسؤولية أمام الله».

حياة كريمة

وتابع الوكيل السابق لوزارة الأوقاف بمحافظة أسوان: «قلت له كلما حضرت وجدنا خيرًا جديدا يهلُّ علينا، فالمحافظة لها أولوية في المشروع الرئاسي حياة كريمة، ولذلك أقول إنّ المحافظة دخلت حياة جديدة».

وتابع عبدالعزيز: «في محافظة أسوان الخير زاد أكتر وأكتر، خصوصا مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان، والسد العالي المصدر للكهرباء لكل محافظات الجمهورية، والريّس وجّه إن غرب سهيل تبقى قرية نموذجية، يوصلها كل اللي هي محتاجة له من خدمات، زي مشروعات الميّة والصرف الصحي والكهرباء ومدارس فنية وصناعية في جميع القرى المجاورة».

القرية تشهد تطويرا كبيرا مع الحفاظ على التراث النوبي الأصيل

وأردف الوكيل السابق لوزارة الأوقاف بمحافظة أسوان: «لا نريد إلا الحياة الكريمة، ومطالبنا هي مطالب المواطنين الآخرين، والقرية تشهد تطويرا كبيرا مع الحفاظ على التراث النوبي الأصيل، والأهالي يتحدثون عن زيارة الرئيس ليل نهار، كما أنّ الزيارة شجعت السياحة في القرية داخليا وخارجيا».