بث مباشر.. السيسي يتفقد محطة السكك الحديدية أسوان ومصنع اليوريا

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، محطة سكك حديد أسوان ويشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

كما يتفقد صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

وتقدم جريدة «الوطن» بث مباشر لقرائها ومتابعيها لمتابعة فاعليات جولة الرئيس التفقدية بأسوان.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي، لمحافظة أسوان، إذ مر على قرية غرب سهيل، لتفقد السوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة، وحسن ضيافتهم.

أهل غرب سهيل يستقبلون الرئيس السيسي بالاحتفالات

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنَّه جار العمل حاليًا في 52 مركز في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان، الذي جرى إدراجه مؤخرًا تنفيذًا لتوجيهاته، بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

تضمنت جولة الرئيس، بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس السيسي بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية، وعرض قام به أطفال غرب سهيل، ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة.

الرئيس يتفقد السوق التجاري بقرية غرب سهيل

وتفقد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل، إذ قابل مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية، ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية، وحرص الرئيس على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل، للاطمئنان على أحوال القرية.

كما تناول رئيس الجمهورية، وجبة الغداء معهم، التي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقديمها له، كما أثنى على حفاوة استقبال أهل القرية.