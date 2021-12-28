والدة الطفلة النوبية بعد لقائها بـ السيسي: ابنتي تعلقت بالرئيس

قالت عائشة شرف، والدة الطفلة جنا محمود التي التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ابنتها كانت سعيدة برؤية الرئيس السيسي، وتعلقت بالرئيس جدا وكان يتبادل معها الطعام والحديث.

هتاف الطفلة للسيسي

من جهتها قالت الطفلة جنى محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، أمس الاثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل: «كنت بقوله سيسي سيسي أنت رئيسنا، أنا عندي 7 سنة وفي سنة أولى وشاطرة وعاوزة أبقى مهندسة أما أكبر».

زيارة السيسي يوم عيد في أسوان

بدوره أشار الحاج أنور بودة، أحد مشايخ غرب سهيل الذي رحب بالرئيس في أسوان، إلى أنه يعتبر اليوم الذي زار فيه الرئيس السيسي أسوان عيدا لأنه كان يعمل في المحليات ولم يتم توصيل الصرف الصحي بصورة جيدة لغرب سهيل ولكن زيارة الرئيس السيسي اليوم وتأكيد دخول مبادرة حياة كريمة غرب سهيل أسعد أهل المنطقة، مبينا أنه يرى الرئيس السيسي يستيقظ في السابعة ليتابع مشروعات التنمية فهو رئيس في قمة النشاط ويجوب البلاد شمال وجنوبا وشرق وغربا.

مشاكل منطقة غرب سهيل

وتابع أحد مشايخ غرب سهيل: «المدينة كانت مدفونة والمدينة اتشبعت بالمياه والنهارده حلم واتحقق لينا، الراجل فاتحلنا قلبه وإحنا فتحنا قلبنا معاه، بيحصل نقلة تاريخية في الصعيد هتسهل الحياة على أهله بدل زمان الحياة كانت أصعب على أهل الصعيد».