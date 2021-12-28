السيسي يرد على طلب مواطنة نوبية بإنشاء مدارس في غرب سهيل: «اطمني»

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على طلب مواطنة من النوبة، تدعى «عبير» أثناء تفقده قرية غربة سهيل بأسوان، على هامش افتتاحات رئاسية لمشروعات قومية وتنموية في محافظات الصعيد، إذ قالت: «الاهتمام بالتعليم والصحة بيخلي الدنيا تعلى، وإحنا بدل ما المواصلات صعبة على ما نطلع لداخل أسوان، عاوزين مدارس فنية وتجارية وتمريض لعيالنا هنا في غرب سهيل، بتمنى يكون فيه مدارس لأبنائنا جوه القرية».

الرئيس السيسي: «لو مفيش مركز محلي بنعمله»

وقال السيسي، موجهًا حديثه لـ«عبير»: «بصي يا عبير، لما نقول حياة كريمة بنخش نعمل كل المسائل بما فيهم الحاجات اللي حضرتك قولتي عليها دي، بما لو مفيش مركز طبي بنعمله، لو مفيش مركز محلي بنعمله، لو مفيش مدرسة بنعملها، كل الطلبات دي مش بقول هنعملها عشان اطلبت، لا هو برنامج حياة كريمة كده، بيخش على القرية بيعمل الصرف الصحي ويحسن المياه، ويحسن الكهرباء».

السيسي يأمر بشمول حياة كريمة قرية «غرب سهيل»

وتابع رئيس الجمهورية: «لو فيه بيوت تحتاج لرفع كفاءتها بنرفع الكفاءة لو فيه طرق عاوزة تتعمل بتتعمل، اطمني، هندخل غرب سهيل كلهم في حياة كريمة».