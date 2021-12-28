ميزة جديدة من واتساب للإعلان عن نشاط الأعمال الخاص بك ..تعرف عليها

يستهدف تطبيق واتساب WhatsApp الشهير، تنفيذ أكبر قدر ممكن من الإصلاحات والتحديثات والإصدارات الجديدة التي من شأنها التسهيل على المستخدمين وتوفير خصوصية أكثر، وكذلك تلبية أكبر قدر ممكن من احتياجاتهم من خلال استخدام التطبيق.

ويعمل تطبيق واتساب في الوقت الحالي على طريقة جديدة للعثور بسرعة على الحسابات التجارية وحسابات أعمال جديدة على WhatsApp دون مغادرة التطبيق، حيث تم إصدار الميزة لبعض الأشخاص في مدن معينة وسيتم طرحها لمزيد من الأشخاص في المستقبل.

وقال موقع wabetainfo إنّ تطبيق واتساب WhatsApp يطور ميزة أخرى للبحث بسهولة عن الشركات القريبة منك كمستخدم من خلال تصفيتها باستخدام واجهة جديدة: «الآن عند قيام المستخدمين بالبحث عن شيء ما في واتساب، سيكون هناك قسم جديد يسمى الأعمال التجارية القريبة، وعند الضغط عليها لتحديدها، سيتم تصفية نتائج حسابات الأعمال بناءًا على اختيارك».

طرح الميزة الجديدة لنظام أندرويد وiOS

وسيتم إطلاق هذه الميزة للهواتف العاملة بنظام أندرويد وiOS، ولكن هذه الميزة غير متوفرة لجميع المستخدمين، ولكنها ستكون متاحة في تحديث مستقبلي للأشخاص الذين يمكنهم استخدام دليل الأعمال بالفعل.

ويعد دليل واتساب للأعمال طريقة جديدة وبسيطة للعثور بسرعة على حسابات أعمال تجارية جديدة على WhatsApp دون مغادرة التطبيق، لأنها ميزة مُضمنة في التطبيق.

وتعد هذه الميزة اختيارية وتحتاج إلى الانضمام إلى دليل الأعمال لجعل حسابك مرئيًا على الخريطة للأشخاص الذين يبحثون عن حسابات أعمال مشابهة للعمل الخاص بك، وإذا كنت مهتمًا بأن يعثر عليك العديد من الأشخاص فإن WhatsApp Business Directory هو الميزة التي تبحث عنها، وهي متوفرة في التحديث المستقبلي.