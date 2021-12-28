السيسي يصل مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما في أسوان

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منطقة كيما بمحافظة أسوان، لتفقد مصنع اليوريا ونترات الأمونيا.

الرئيس السيسي يتفقد محطة سكك حديد أسوان

ومن المقرر أنَّ يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة سكك حديد أسوان ويشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

جولة للرئيس بقرية غرب سهيل

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

وتشهد محطة أسوان بالسكة الحديد سلسلة من التطوير والتحديث محطة أسوان للسكة الحديد، إذ يجرى إحلال وتجديد القضبان والمزلقانات ومقاعد الانتظار، إلى جانب تهذيب الأشجار حفاظًا على المظهر الجمالي، مع تجهيز مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وذلك لاستقبال المسافرين بدءا من مساء اليوم.

كانت محطة أسوان، قد أُغلقت لمدة 3 أيام نتيجة أعمال التطوي التي تشهدها، إذ يواصل العاملون أعمال التحديث والتجميل لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وسط إجراءات احترازية صارمة.