طاقة شمسية ورياح.. تفاصيل مشروعات وحدة التحول الأخضر ببحوث عين شمس

قالت الدكتورة نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، إنّ الكلية تقوم بعدد من المهام والأدوار المختلفة بجانب دورها الأكاديمي الرئيسي، لافتة إلى أنّها منذ توليها عمادة الكلية في سبتمبر 2020، تواصلت مع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واقترحت عليه إنشاء وحدة للتحول الأخضر تماشيا ًمع المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

بداية تحول عين شمس إلى جامعة خضراء

وأضافت «دنيا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ فكرة وحدة التحول الأخضر جاءت خطوة على طريق تحويل جامعة عين شمس إلى جامعة خضراء وصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن البداية كانت في كيفية تغيير فكر 200 ألف طالب في الجامعة نحو الممارسات الصديقة للبيئة، وأردنا أن يرى الطلاب هذه الممارسات بشكل عملي.

حرم جامعي خال من البلاستيك

وحول طريقة العمل داخل الوحدة، أوضحت عميد كلية الدراسات والبحوث البيئة، أنّ الوحدة تضم كل التقنيات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات مثل إعادة تدوير البلاستيك إلى فايبر، ووحدة خاصة بالبيوجاز حيث تُجمع مخلفات الطعام من المطاعم الموجودة بالبلد ومن المدينة الجامعية لتحويلها إلى غاز ميثان، ووحدة زراعة أسطح، ووحدة صغيرة لطاقة الرياح وأخرى لإنتاج الطاقة الشمسية، ووحدة لكبس المعلبات، وماكينة can box، يتم وضع معلبات المشروبات الغازية بها وفي المقابل يحصل صاحبها على أغاني أو رصيد شحن الموبايل، ويتم من خلال هذه الوحدة إعادة تدوير الكرتون والورق وإنتاج حقائب من الكرتون يتم توزيعها على المطاعم داخل الحرم الجامعي بديلاً عن استخدام الحقائب البلاستيكية حيث أننا نستهدف أن يكون حرم جامعة عين شمس خالي من البلاسيتك.

وأكدت «دنيا»، أنّ الوحدة تستقبل الطلاب في الجامعة، ليتعرفوا على مفهوم إعادة التدوير، وكذلك يتم استضافة الطلاب من خارج الجامعة، وكذلك الأطفال صغار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الزيارات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية.