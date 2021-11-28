عين شمس تتبنى إعادة تدوير المخلفات لتوفير طاقة صديقة للبيئة

مع استقبال العالم لظاهرة الاحتباس الحراري والتعامل معها كظاهرة عالمية لابد من احتوائها والتخفيف من حدتها وانعكاساتها السلبية على سكان الأرض، تسعى العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك المحلية والدولية، لمعالجة آثار تلك الظاهرة.

وتعد التوعية أهم سبل المعالجة، وكذلك استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بديلاً عن المصادر التقليدية كالفحم والبترول.

ومن أبرز طرق الحفاظ على بيئة نظيفة وغير ملوثة، هو إعادة تدوير المخلفات وترشيد الاستهلاك، للتقليل من النفايات، بجانب الاستفادة منها كمصدر نظيف للوقود.

واتجهت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، مؤخراً، إلى تبني مشروع يحقق الاستغلال الأمثل للمخلفات الصلبة، تحت مسمى «بي جرين».

«سمير»: «بي جرين» يركز على معالجة التغير المناخي وآثاره الضارة للبيئة

من جانبها، قالت الدكتورة نهى سمير، الأستاذة الجامعية لبحوث البيئة بـ جامعة عين شمس، إنَّ فكرة مشروع «بي جرين» الرئيسية هي معالجة قضية التغير المناخي العالمي الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة تلوث البيئة على مدار العقود الماضية.

وأضافت «سمير»، في تصريحاتها لـ «الوطن»، أنَّ جهود المشروع قوبلت باهتمام محلي وعالمي مؤخراً، حيث لقي صدى واسعا في الأوساط العلمية، خاصةً خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في اسكتلندا.

الحد من الانبعاثات الضارة اتجاه عالمي للحفاظ على البيئة

واستطردت، «يتجه العالم في الوقت الحالي للحد من الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة، عبر تبني الاقتصاد الأخضر، وكذلك عبر التشريعات والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أجندة الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة بحلول 2030».

وترى «سمير»، أنَّ لإعادة تدوير المخلفات الصلبة واستغلالها، 7 فوائد، مؤكدة أن عدم استغلالها يعد بحق إهدار لأصول غير مستغلة، فهناك العديد من الأبحاث عن كيفية الاستخدام الأمثل لها واستخراج طاقة نظيفة منها صديقة وغير ملوثة للبيئة، وهذا هو صلب المشروع الذي تتبناه جامعة عين شمس وتعمل على تطبيقه.

وكشفت عن أنَّ مقومات «بي جرين» تعتمد أو تقوم على 6 وحدات متكاملة، وهي:

- وحدة لضغط المخلفات الصلبة

- وحدة فرز المخلفات

- وحدة إنتاج السماد العضوي

- وحدة إنتاج الغاز العضوي

- وحدة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية

- وحدة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح

بالإضافة إلى وحدتين أخرتين يتم استحداثهما في الوقت الحالي، وأوشكت الجامعة على الانتهاء منهما.

- وحدة إعادة تدوير الورق

- وحدة تدوير البلاستيك وتحويلة لفايبر