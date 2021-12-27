الرئيس يستمع لشرح مفصل عن مركز مراقبة الطاقة الشمسية ببنبان.. تكلفته 100 مليون جنيه

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل من قبل مهندس تشغيل مركز مراقبة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.

وقال المهندس أحمد عبداللطيف دياب، مهندس تشغيل مركز مراقبة الطاقة الشمسية ببنبان، إنَّ المركز يراقب أحد أكبر تجمعات الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وهو إضافة لإنجازات قطاع الكهرباء في الفترة الحالية والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ونفذته شركة «GE» باستثمارات 100 مليون جنيه في فترة زمنية بلغت الـ8 أشهر على مساحة 400 مترمربع.

تنفيذ مركز مراقبة بنبان في 8 أشهر على مساحة 400 مترمربع

وأضاف «دياب»، أنَّ الدور الذي يقوم به المركز يشمل التحكم ومراقبة جودة الطاقة النظيفة من محطات الطاقة الشمسية وعددها 32 محطة طاقة شمسية بإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات تضاف للشبكة الموحدة من خلال 4 محطات لنقل القدرة الكهربائية من خلال شبكتي جهد 220 و500 كيلو فولت.

إتاحة عرض البيانات الواردة من محطات الطاقة الشمسية كل ثانيتين

وتابع مهندس مركز المراقبة، أنَّه خلال التحكم يجرى استخلاص البيانات الواردة من محطات الطاقة الشمسية كل ثانيتين، وعرضها على الشاشة الرئيسية لمعرفة القدرة الفعالة من محطات الطاقة الشمسية، إذ أن هناك إمكانية لفتح المعدات وبيانتها الخاصة وعرضها بشكل مسجل.

واختتم «دياب» حديثه، بقوله إنَّ المركز مجهز لاستيعاب التوسعات المستقبلية من الطاقة الشمسية عقب تنفيذها، لربطها بمركز المراقبة مع إضافة طاقة نظيفة جديدة للطاقة الفعلية والاستفاد منها في الشبكة الموحدة.