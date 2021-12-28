وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد: العبور للجمهورية الجديدة

مع اقتراب العام الميلادي الجديد 2022، قدَّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعام الميلادي الجديد، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ما ولاه إياه، وأن يجعله عام خير وبركة وأمن وأمان وخير وبركة على الرئيس ومصر وجميع البلاد.

انطلاقة كبرى نحو المستقبل

وعبَّر وزير الأوقاف، في بيان اليوم، عن تفاؤله بأن تشهد البلاد خلال العام الجديد انطلاقة كبرى تجاه المستقبل، ويكون عام العبور تجاه الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الانتقال المكاني أو تطوير للعمران، ولكن الأمر بمثابة تطوير غير مسبوق ومستمر للعمران والبنيان والإنسان ونظم الإدارة في عملية ديناميكية طموحة، تتستهدف العبور بمصر نحو المسقبل وهي في مصاف الدول العصرية الحديثة الأكثر نموًا وتقدمًا.

إنجاز العاصمة الإدارية الجديدة

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، قد قال إن العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز كبير، وأشبه بدولة مصغرة متطورة، وكذلك بعد أن شهد عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وأعلن أنه سيخصص 31 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا حرصه على اصطحاب بعض الأئمة لمشاهدة هذا الإنجاز عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، ووصل عددهم إلى 20 إمامًا مع قيادات الوزارة وتم عقد اجتماعين، إداريًّا لتمهيد إجراءات النقل التدريجي وآخر علمي مع الأئمة.

وكذلك كان قد أكد أنه ركز على ضرورة الاستخدام الأمثل والرشيد للسوشيال ميديا من أجل نشر الفكر الصحيح، حيث إن الدولة خصصت برامج تدريبية لجميع الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، مع استحداث إدارة مركزية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى العمل ليل نهار في مجال التحول والتدريب، لا سيما تدشين مركز للحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف في مدينة السادس من أكتوبر، إذ حصل معظم الأئمة والمنتسبين على دورات في التعامل الرشيد مع منصات مواقع التواصل الاجتماعي.