مطور عقاري: العاصمة الإدارية الجديدة خلقت فرصا كبيرة للمستثمرين

قال المهندس عبدالله جبر الخبير في مجال التطوير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة، خلقت فرصا كبيرة للمستثمرين في الداخل والخارج، حيث تخلق الدولة بوابة جديدة بين التاريخ العريق والتطور الحالي، فهي بوابة مصر في جميع المجالات، خاصة في مجالات الاستثمار العقاري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة، تعتبر همزة ربط بين العديد من الطرق والمدن الأخرى المحيطة بها، حيث تمتلك شبكة طرق جيدة والاساسية، كما أن مساحتها والبنية التحتية لها، أعطتها أهمية كبرى.

العاصمة الإدارية تمتلك العديد من المميزات

وأشار جبر، إلى أن العاصمة الإدارية، تمتلك الكثير من المميزات منها وجود الحكومات بها، وتوجه الجميع إليها، كما أنها تعد من أكبر المدن في الشرق الأوسط، ومع بدء افتتاحها تزداد فرص الاستثمار في المناطق المحيطة بها.

ولفت الخبير، إلى أن العاصمة الإدارية، من أهم مناطق الاستثمار العقاري، سواء فندقي أو سكني أو تجاري أو إداري، إذ تعد العاصمة الإدارية، نموذجا عمرانيا عالميا جاذبا للاستثمار.

وأشار عبد الله جبر، إلى أن انتقال الحكومة والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أعطت مصداقية بشكل كبير إلى العاصمة الإدارية والاستثمار بها، وهو ما مثل دفعه أكثر للمستثمرين للعمل بها، وإعطائها مصداقية كبيرة في نجاحها، ما ساهم في جذب استثمارات كثيرة.

جبر: الدولة قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين

وأوضح المطور العقاري، أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين، كما أن هناك مستثمرين أعدادهم كبيرة جدا في الوقت الحالي العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقدت الحكومة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، في مقر المجلس في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الخميس الماضي، وهو ما يمثل بدء الانتقال التدريجي للحكومة إلى العاصمة الجديدة، في إطار انتقال تجريبي مدته 6 أشهر، حتى يجري الانتقال الكامل لأجهزة الدولة إلى العاصمة بعد هذا التوقيت.