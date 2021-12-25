ترفيق المناطق الصناعية.. سلاح برنامج «تنمية الصعيد» لدعم الاستثمار

تمكن برنامج التنمية المحلية بالصعيد وتحديدًا في قنا وسوهاج من العمل على مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، واعتماد نهج تنمية التكتلات الاقتصادية لتطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المحافظات في تشجيع الاستثمار بالتعاون مع أجهزة الحكومة المركزية المعنية، وتخصيص الموازنة على أساس الأداء بالمحافظات وتقييم الأثر وفق مقاييس أهداف التنمية المستدامة المحلية.

ترفيق المناطق الصناعية

كما تضمن برنامج التنمية المحلية في قنا وسوهاج وفق تقرير وزاري صادر عن وزارة التنمية المحلية العمل على تشجيع بيئة الاستثمار من خلال ترفيق المناطق الصناعية وإجمالي التكلفة 1.8 مليار جنيه في مركز جرجا بسوهاج، وفى مركز طهطا بلغت تكلفة المنطقة الصناعية غرب طهطا 1.8 مليار جنيه.

أما في محافظة قنا بلغت تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية في قرية كلاحين 1.2 مليار جنيه، وفي مركز نجع حمادي تكلف ترفيق المنطقة الصناعية 1.2مليار جنيه.

التكتلات الاقتصادية

ومن التكتلات الاقتصادية التي تم دعمها، المشغولات اليدوية والفركة والعسل الأسود والتصنيع الزراعي في قنا، أما في سوهاج تم دعم المشغولات والأثاث، وهناك تكتلات جار دراستها في مجال التصنيع الزراعي تمهيدًا لدعمها.

كما شهد برنامج التنمية المحلية بالصعيد إقامة معرض لتسويق المنتجات في حي الكوثر بسوهاج بتكلفة 4.448 مليون جنيه، وإنشاء بيت أنوال بمنطقة الأنوال الجديدة بـ3.62 مليون جنيه وذلك لتشجيع وتوفير فرص العمل ودعم المنتجات.

تحسين الخدمة

وركز برنامج التنمية المحلية بالصعيد على تحسين الخدمات الإجرائية المقدمة للمواطنين والأعمال ومن محاور تحسين الخدمة والعمل على توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية، بناء وتنمية قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية سواء مكاتب أمامية أوإدارات خلفية، تقديم خدمات المحليات إلكترونيًا، وربط الجهات الخارجية المتعلقة بالخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وضع آلية لتنظيم التحسن في تقديم الخدمات، وضع آلية لتقييم رضا المواطنين تقديم الخدمات.

وأسفرت تلك الخدمات عن خفض المدة الزمنية اللازمة للحصول على خدمتي رخص البناء ورخص المحلات بالمراكز التكنولوجية بنسبة 25%.

دليل خدمة المواطن

كما شمل برنامج التنمية المحلية إنشاء 8 مراكز تكنولوجية في قنا و4 في سوهاج، وإطلاق دليل المواطن للحصول على الخدمة في المحافظتين، وتفعيل الدفع الإلكتروني للخدمات المحلية تقريبا 41 خدمة.

ومن الممارسات المثلى لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد التخطيط المحلى المتكامل وتخطيط قائم على البرامج والاستثمارات العامة موزعة بشكل عادل على مستوى المحافظات والمديريات، وتحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، وتحسين الإيرادات المحلية، ومن المقرر تعميم برنامج تنمية الصعيد في قنا وسوهاج على كل المحافظات خلال الفترة المقبلة لتحسين الخدمات وتغيير حياة المواطنين للأفضل.