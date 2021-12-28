السيسي عن تطوير مصنع كيما: لا نريد العودة للخراب مرة أخرى

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطاع الأعمال على مصنع كيما ومحلج الفيوم، مضيفًا أنَّ حديثه في المناسبات لا يندرج تحت شعار «الكلام الجميل»، مشددًا على أنَّ أحاديثه وحواراته ومناقشاته خلال اللقاءات والفعاليات التي يجرى تنظيمها للتعلم، قائلًا «في المناسبات الجميلة دي المفروض نقول كلام جميل، لكن لأ، أنا مبقولش كلام جميل، بقول كلام نتعلمه».

السيسي: لا تحسبوا حديثي في المناسبات مجرد «كلام جميل».. لقاءاتنا للتعلم

وتساءل الرئيس: «ليه المصانع والمحالج دي كانت نقطة مش طيبة على مدار 30 سنة فاتت، ومش هنسى في 2017 لما كنت في أسوان، إن مصنع كيما كان بيرمي مخلفات في النيل، وهما عملوا حاجة قبل ما وزارة قطاع الأعمال الحالية، علشان الريحة ما تطلعش، وروحنا علشان نحل المشكلة».

التسعير والإدارة والحوكمة أبرز عوالم تدوير مصنع كيما مرة أخرى

واستكمل رئيس الجمهورية، خلال افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة، «مش عاوزين نرجع تاني للخراب والمصنع ده يتدهور تاني، عن طريق 3 حاجات التسعير والإدارة والحوكمة، والنهاردة بنعمل إجراء فيه علشان نحقق في التسعير علشان الزراعة في مصر».