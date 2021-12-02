نائب رئيس جامعة أسيوط تزور مصنع الأسمدة وتدعو للمشاركة في المؤتمر البيئي

زارت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، مصنع الأسمدة التابع للشركة المالية والصناعية المصرية بأسيوط، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة ودعوتهم للمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أرض الجامعة.

ورافق نائب رئيس الجامعة لفيف من أعضاء مركز البحوث البيئية، ويضم كلًا من الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث بالجامعة، والدكتور محمد محمود المستشار البيئي للمستشفيات الجامعية وعضو المركز، والدكتور محمد أبو القاسم العميد السابق لكلية الهندسة وعضو مجلس إدارة المركز، والدكتور عادل عبده بقسم الهندسة الكهربائية والمشرف علي المجمع التكنولوجي المتكامل وعضو المركز، والدكتور حسام عمر رئيس قسم علم الحيوان بكلية العلوم وعضو المركز، والدكتور محمود عبداللطيف مدرس بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة.

نائب رئيس الجامعة تشدد على إجراءات السلامة البيئية

واستقبلهم كلاً من الكيميائي رضا كمال الدين محمد رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة، والكيميائي هاني عبد الحميد مدير عام شئون البيئة، والمهندس صابر الكردي الاستشاري الهندسي للشركة، والكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع الإنتاج، والكيميائي عاطف حمدان رئيس قطاع إنتاج الحامض.

وأشادت نائب رئيس جامعة أسيوط، بمجهودات العاملين بمصنع الأسمدة لما يقدموه من تطويرات في جميع المجالات من حيث جودة الإنتاج، مشددة على ضرورة تنفيذ إجراءات السلامة البيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع.

المشاركة في إعمال المؤتمر البيئي الحادي عشر

ووجهت نائب رئيس جامعة أسيوط، دعوتها لجميع القائمين على العمل بالمصنع من المهندسين و الكيميائيين للمشاركة في أعمال المؤتمر البيئي الحادي عشر لخدمة التنمية والبيئة، وذلك خلال الفترة من 20 و حتى 22 من فبراير المقبل.

وأكدت نائب رئيس الجامعة، أن المؤتمر يعقد تأكيدًا لرسالة جامعة أسيوط في الاهتمام بالقضايا البيئية والمناخية والعمل على تعظيم الاستفادة من كافة ثرواته ومصادر طاقاته والحفاظ عليها خاصةً في ظل المخاوف التي تجتاح العالم من انتشار عدوي فيروس كورونا، مشيرة إلى حرص جامعة أسيوط على التعاون مع كافة القطاعات الخدمية لحل المشكلات المجتمعية والاقتصادية والبيئية.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أهمية التعاون والتنسيق بين جامعة أسيوط ومختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة على ارض الجامعة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في كافة القطاعات ووضع الحلول وإزالة العقبات التي تواجه التطبيق والتنفيذ على ارض الواقع.