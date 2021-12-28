شخص يسير «بدون ملابس» في الشيخ زايد.. والأمن يكشف التفاصيل

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بالقاهرة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد برصد شخص يسير عاريًا على طريق المحور المركزي الخدمي بدائرة القسم.

أصيب باضطراب نفسي بعد وفاة والده وخلافه مع طليقته

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ، جرى ضبط الشخص المشار إليه وتوفير ملابس له. وتبين بعد إجراء التحريات الأولية أن المذكور يبلغ من العمر 43 عامًا وحاصل على ليسانس لغات، ويعاني من اضطرابات نفسية حادة بعد وفاة والده ونشوب خلافات مع طليقته.

وأجريت التحريات تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد عمرو البرعي رئيس قطاع أمن أكتوبر.