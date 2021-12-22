ضبط طبيب يعاني اضطرابات نفسية قتل والدته خنقا بالمحلة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على طبيب بشري يعاني من اضطرابات نفسية، في العقد الرابع من عمره، لاتهامه بقتل والدته خنقاً، حال تواجدهما داخل منزل الأسرة في منطقة «الزهراء»، بدائرة مركز المحلة، وخصصت سيارة إسعاف لنقل المجني عليها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

أمن الغربية يضبط طبيباً قتل والدته خنقاً بالمحلة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوفاه سيدة تُدعى «م. ن.»، 59 سنة، ربة منزل، خنقاً على يد ابنها «م. ب.»، 39 سنة، طبيب بشري، بسبب خلافات أسرية نشبت بين الابن ووالديه.

ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، انتقل إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته.

تفاصيل مقتل الأم خنقاً على ابنها الطبيب المضطرب نفسياً

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، ومن المعاينة الأولية لموقع الحادث، أن الطبيب البشري يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما دفعه إلى خنق والدته، فضلاً عن محاولته الاعتداء على والده بواسطة أداة حادة، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الأب من بين يدي ابنه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الطبيب المتهم، مقيدا اليدين بواسطة عدد من أهالي منطقة «الزهراء» بدائرة مركز المحلة.

شهود عيان: الأهالي أنقذوا الأب من بين يدي المتهم

وكشف «محمد حسين»، من سكان منطقة «الزهراء» وأحد شهود الواقعة، أن الطبيب المتهم بقتل أمه يعاني من اضطرابات وهلاوس نفسية، وهو ما جعله يحتد على والدته أثناء محاولتها تهدئته، وأقدم على خنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وشرع في مطارده والده بـ«سكين»، قبل وصول قوات الشرطة إلى موقع الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح جثة الأم والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.