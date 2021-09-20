إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بالنصب والاستيلاء على مواد غذائية

جهود مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من «شريك بإحدى الشركات – مدير مبيعات بذات الشركة» بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من البضائع «مواد غذائية » عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية وقيامهم بدفع جزء من قيمة تلك البضائع، والاتفاق معهم على دفع باقي المبلغ المتبقي على دفعات، إلا أنهما اكتشفا تعرضهما لواقعة نصب.

3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة».

ضبط سلع غذائية ومبلغ مالي وسيارة نقل

وتم تقنين الإجراءات وتمكنت القوات من ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالنصب على الشاكيان، والاستيلاء منهما على كميات من البضائع بالاشتراك مع المتهم الهارب، عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية بقصد إعادة بيعها مرة أخرى لتجار المواد الغذائية.

وتم بإرشادهم استهداف عدد 3 مخازن ملك أحد المتهمين كائنين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعثر بداخلهم على «كميات كبيرة من السلع الغذائية «متحصلات الواقعة ومتحصلات وقائع أخرى» – مبلغ مالي من متحصلات وقائع النصب – سيارة نقل مستخدمة في ارتكاب الوقائع ملك نجل أحد المتهمين» وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهما المقبوض عليهما والمتهم الهارب بالنصب عليهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.