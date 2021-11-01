مفاجأة بواقعة اقتحام صيدلية المحلة: «المتهم يعاني اضطرابات نفسية»

كشف تقرير الفحص النفسي للمتهم باقتحام صيدلية، والتعدي على العاملين بها، في قرية «بشبيش»، التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية، باستخدام سلاح أبيض «شقرف»، أنه يعاني من أمراض واضطرابات نفسية وعصبية.

وينشر موقع «الوطن» صورة للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى متخصص في مجال علاج الصحة النفسية والعصبية بجامعة طنطا، بمعاناة المواطن «عبد العزيز م.»، المتهم في واقعة اقتحام صيدلية، والتعدي على العاملين بها، في نطاق قرية «بشبيش»، دائرة مركز المحلة.

تقارير صحية تكشف أن بلطجي واقعة اقتحام الصيدلية بالمحلة مريض نفسي

وتمكن ضباط المباحث الجنائية من ضبط «بلطجي»، خلال 24 ساعة الأخيرة، لاعتدائه على العاملين بصيدلية الدكتورة «إيمان إبراهيم»، وتهديدهم بسلاح أبيض (شقرف) والاعتداء على مواطن حاول التدخل، وإصابته بجرح قطعي في الرأس، بنطاق قرية «بشبيش»، بمركز المحلة الكبرى .

تفاصيل واقعة اقتحام الصيدلية في وضح النهار

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني عويس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطاراًَ من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود إشارة إلى نقطة شرطة النجدة، تفيد ببلاغ من إحدى المواطنات، تُدعى «إيمان إبراهيم محمود»، صيدلانية وصاحبة صيدلية بقرية «بشبيش»، تفيد تعرضها والعاملين بالصيدلية لاعتداء من «عبد العزيز أ. أ.»، من أبناء القرية، حيث إنه معتاد على الاعتداء على الصيدلية والمحلات التجارية المجاورة، باستخدام سلاح أبيض يُستخدم في الزراعة «منجل»، وأثناء تدخل أحد المواطنين، تعرض للإصابه بجرح قطعي في الرأس 15 غرزة.

المجني عليهم: تكرار اعتداء المتهم على أهالي القرية وفرض سطوته

انتقلت القيادات الأمنية، بإشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، إلى محل الواقعة، وبسؤال المجني عليهم أكدوا اعتياد المتهم التعدي على أهالي القرية، وفرض سطوته وسيطرته باستخدام الأسلحة البيضاء، والاعتداء على كل من تسول له نفسه الاعتراض عليه.

شهود عيان: متهور بيهدد حياتنا لتناوله المخدرات

وأشار شهود عيان من أهالي القرية إلى وجود خلافات بين «البلطجي» وإحدى العاملات بذات الصيدلية، مما دفعه إلى التعدي على الصيدلية والعاملين بها، وردد البعض قائلاً: «شخص متهور وبيهدد حياتنا لتناوله المخدرات».

تجديد حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34555 جنح مركز المحلة الكبرى، لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، لحين سماع أقوال الشهود وضحايا الحادث.