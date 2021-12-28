إصابة 5 أشخاص في حادث اقتحام شاحنة لمسجد بمدينة جدة «فيديو»

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالسعودية، مقاطع فيديو تظهر لحظة اصطدام شاحنة بمسجد في مدينة جدة، ما أسفر عن إصابات بشرية وأضرار مادية.

كما تداولت الصحف المحلية السعودية مقاطع الفيديو التي أظهرت لحظة اقتحام قائد الشاحنة لمسجد حي الروابي بمحافظة جدة، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وأظهرت مقاطع الفيديو أنّ قائد الشاحنة فقد السيطرة على السيارة لتقتحم المسجد في الوقت الذي كانت تقام به الصلاة، وتسبب الحادث في انهيار أحد الجدران الخاصة بالمسجد، وإصابة 5 مصلين، وبدورها أعلنت وحدة المرور بمحافظة جدة، أنّها باشرت التحقيقات في الواقعة، وأشرفت على نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

حادث اقتحام سابق للحرم المكي

يُذكر أنه في أكتوبر الماضي، اقتحمت سيارة ملاكي لمواطن سعودي الحرم المكي، نتيجة انحرافها أثناء سيرها بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للحرم المكي، وقام رجال الأمن بإخراج السيارة والقبض على قائدها فور وقوع الحادث، وأفاد المتحدث باسم إمارة مكة المكرمة، أنّ حادث الاقتحام للحرم المكي لم يسفر عن إصابات بشرية، وأضاف أنّ المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية تم إحالته للنيابة العامة.

وأفاد بأنّ الأجهزة الأمنية وضعوا حواجز مؤقتة، تمنع دخول السيارات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي.