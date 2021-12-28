وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع شركة IPIC

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير «IPIC»، عبد الكريم عبد الله المطوع، لبحث تعزيز أوجه التعاون في كل مجالات العمل المشترك، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، في حضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

صناعة الأنابيب والأكواع الخاصة بمشروعات النفط والغاز الطبيعي

وبحث اللقاء مستجدات التعاون القائم بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة «IPIC»، في مجال صناعة الأنابيب والأكواع الخاصة بمشروعات النفط والغاز الطبيعي، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات التي يمكن أن يتم التعاون فيها مستقبلاً بين الجانبين، مؤكداً استراتيجية وسياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي وهي الانفتاح والتعاون والتكامل مع كل الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف الصناعات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

حراك اقتصادي كبير شهدته الدولة المصرية على كافة المستويات

وأشار إلى أنه بالرغم من تعاظم التحديات والأزمات العالمية غير المسبوقة التي لم تكن مصر بمنأى عنها خاصةً تداعيات جائحة كورونا إلا أن هناك حراك اقتصادي كبير شهدته الدولة المصرية على كافة المستويات خاصة مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأت فيه مصر منذ 2016، الأمر الذي أعطى الاقتصاد مرونة كبيرة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وما يؤكد ذلك تحسن كافة المؤشرات الدولية لمصر مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحي، الذي نجحت مصر فيه بامتياز.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير، أبرز خدمات الشركة التي تقوم بتقديم أربعة خدمات رئيسية وهي «إنتاج الأنابيب الطويلة بقطر خارجي من 16حتى 60 بوصة تستخدم في نقل الطاقة والنفط والغاز والمياه، التكويع بنظام التسخين الكهربائى بقطر خارجى يتراوح من 4 حتى 48 بوصة، خدمات النقل، خدمات تدبير الموارد لتلبية متطلبات كافة العملاء»، كما تعتمد الشركة العالمية لصناعة المواسير نظام إدارة الجودة الشاملة ISO 9001 لكل من مصنع المواسير ومصنع الأكواع ، كما أعرب «المطوع»، عن رغبه شركته في تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال الشركات التابعة للوزارة نظراً لما تمتلكه الشركات من إمكانات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة تساعد بشكل كبير فى إنجاز ونجاح كافة الأعمال التى تقوم بها .

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن الجانبين اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية وذلك للتعرف بشكل أكثر عمقاً على إمكانات الجهتين على أرض الواقع والوقوف على نقاط التعاون المقترحة والعمل على تعزيزها.