الإنتاج الحربي: تصنيع أنظمة الري بالتنقيط لـ208 أفدنة بالفيوم

أعرب المهندس طه جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، عن سعادته بحضور المؤتمر للحديث عن دور الوزارة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وذلك خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية بمؤتمر المصريين الثاني للتنمية المستدامة والاستثمار، ممثلاً عن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والتي استعرض خلالها إنجازات وأعمال الوزارة في العديد من القطاعات، منها قطاع الزراعة الذي أنشأت به العديد من الآبار وأنظمة الري بالتنقيط، آخرها لـ208 أفدنة في الفيوم.

وأوضح «جمعة» أن المهمة الأساسية لوزارة الإنتاج الحربي تتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات التي تقوم بإنتاجها، كما كان ولا يزال للوزارة دور فعال في التنمية المستدامة والشاملة بالدولة من خلال مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بمختلف المجالات والتي تعود بالنفع على المواطن المصري.

جمعة: الوزارة حققت إنجازات في المجالين العسكري والمدني

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 360 الحربي) إلى أنه على مدار السنوات الماضية وخاصةً السنوات السبع الأخيرة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضا.

وتابع أنه خلال تلك السنوات وضعت الوزارة خطة استراتيجية للتطوير تقوم على زيادة الإنتاج من خلال (تعميق التصنيع المحلى، إدخال منتجات جديدة، زيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية، واستكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية بالتدريب الفني التخصصي وبناء القدرات)، متحدثا عن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي خلال هذه الفترة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الحيوية في مختلف المجالات، وهي المشروعات التي تبني اقتصاداً قوياً وبنية تحتية لم تشهدها مصر على مر العقود الماضية مثل إقامة العديد من الملاعب الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية، إلى جانب إنشاء مصانع لتدوير المخلفات بالمحافظات ضمن عملها في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.

الوزارة نفذت مشروعات تشغيل عدد من الآبار بالطاقة الشمسية بمنطقة توشكى

واستكمل: «في مجال الموارد المائية والري قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات تشغيل عدد من الآبار بالطاقة الشمسية بمنطقة توشكى، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد أنظمة الري بالرش وبالتنقيط لزمام 208 فدادين بمحافظة الفيوم، وفي مجال تمهيد ورصف الطرق انتهت وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ أعمال تمهيد ورصف العديد من الطرق بمختلف محافظات الجمهورية إلى جانب المشاركة في إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في الوصلة من القاهرة حتى بنها بمسافة 11.7 كم».

وأضاف «جمعة» أن وزارة الإنتاج الحربي بدأت في عقد شراكات مع القطاع الخاص لإنتاج أول أتوبيس مصرى يعمل بالكهرباء «SETIBUS»، وتم تأسيس شركة (مصرية- إماراتية) لإنتاج وتسويق عربة بيك أب تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، ولدعم الشباب تقوم الوزارة بتنفيذ «المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة» لتأهيل 1000 شاب من المهندسين على مستوى الجمهورية فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، وللمساهمة في توفير فرص عمل للشباب بدأ تعاون جديد ما بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مبادرة «دراجتك دخلك» والتي تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تقوم إحدى شركات الوزارة بتنفيذ العربات المتنقلة لصالح مشروعات الشباب مثل المطاعم المتنقلة التي يتم تجهيزها بكافة متطلبات العميل وفقاً لمتطلبات التشغيل.

جمعة: الإنتاج الحربي صرح متكامل بمصانعها وخطوط إنتاجها ووحداتها

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي تمثل صرحا متكاملا بمصانعها وخطوط إنتاجها ووحداتها وقطاعاتها التابعة، ويسعى جميع العاملين في هذا الصرح إلى الاستمرار في تحقيق المهمة الأساسية لهذا الكيان العملاق لتلبية مطالب القوات المسلحة، إلى جانب الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية المختلفة التي تقوم بها شركات الإنتاج الحربي بما يحقق توطيناً حقيقياً ومتدرجاً لأحدث التكنولوجيات بشركاتها، وذلك بعقول وسواعد أبناء مصر المخلصين، ودعا «جمعة» في نهاية الكلمة الحضور للاطلاع على نماذج منتجات الإنتاج الحربي خلال المعرض.