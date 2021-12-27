بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» والصين لإنتاج أسطوانات الغاز

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خالد محي جيوشي العضو المنتدب بمصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل، والدكتور صن جون، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج العالمية، في حضور لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين بالقاهرة، والقنصل جو جين تشين، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني في مجال إنتاج وسائل النقل الأخضر

وخلال اللقاء أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ اللقاء استهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني في مجال إنتاج وسائل النقل الأخضر وكذا دراسة تصنيع أسطوانات الغاز، مؤكداً اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، لافتاً إلى حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في هذا المجال بما يساهم فى حماية البيئة من التلوث وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الأجنبية وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي.

استبدال الوقود الإحفوري بمصادر طاقة نظيفة ومتجددة

ووفقا لبيان صحفي، أشار الوزير إلى أنّ اللقاء يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالسعي إلى استبدال الوقود الإحفوري بمصادر طاقة نظيفة ومتجددة وكذا جهود الدولة لتوطين صناعة المركبات، مشيراً إلى أنّ وزارة الإنتاج الحربي تقوم بالمشاركة في تنفيذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد ومن بينها العمل على تحويل عدد 2262 أتوبيسًا تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بالتعاون مع وزارتيّ البترول والتنمية المحلية وشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل.

مصر تعد سوقاً جاذبة للاستثمار

وأضاف أن مصر تعد سوقاً جاذبة للاستثمار وعلى الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي عالمياً ومحلياً إلا أنّ الدولة المصرية نجحت في التعامل بتوازن كبير من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

وأثنى السفير الصيني بالقاهرة على خبرة وإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربى، وكذا اهتمام مصر بإصدار قوانين الاستثمار والتجارة والصناعة التي تساهم في توفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، والسعي إلى الإعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

دعم التوسع في إتاحة سيارات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعي

وأشاد السفير الصيني بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والصين، مؤكدًا تطورها خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الشركات الصينية وشركات الإنتاج الحربي الأمر الذى يشجع الشركات الصينية على الدخول فى شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي.

كما عبر خالد محي جيوشي العضو المنتدب بمصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل، عن سعادته بالمشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم التوسع في إتاحة سيارات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعي كوقود بالسوق المحلي وإحلالها محل المركبات العاملة بالسولار بما يحقق مردوداً بيئياً واقتصادياً كبيراً على كافة المستويات.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لما تتمتع به من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وفنية متميزة فى مختلف المجالات، وأشاد «جيوشي»، بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي ومختلف الجهات بالدولة للتكامل من أجل التحول إلى الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة التي تساهم في تحقيق أثر إيجابي على صناعة النقل والمركبات العاملة بالغاز كوقود نظيف في ظل توافر البنية التحتية اللازمة لذلك.

مجموعة «شاندونج»، تعتبر من أكبر المصنعين العالميين للمولدات الكهربائية

وأوضح الدكتور صن جون، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج العالمية، أن المجموعة مملوكة للحكومة الصينية وأنها المورد الرئيسي لمحركات الغاز الطبيعي لصالح مشروع إحلال محركات الديزل الخاص بمركبات هيئة النقل العام، لافتاً إلى أن مجموعة «شاندونج»، تعتبر من أكبر المصنعين العالميين للمولدات الكهربائية والمحركات التي تعمل بالديزل والغاز الطبيعي والكهرباء وكذلك الآلات الزراعية والمعدات الثقيلة كما تعد رائدة في مجال وسائل النقل الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة كما تعتبر الأولى في تصنيع المحركات والمعدات الثقيلة في الصين، وتضم تحت مظلتها عدد (5) شركات كبرى تُباع منتجاتها في حوالي (110) دول.

وأعرب عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع «الإنتاج الحربي»، في مجال إنتاج وسائل النقل الأخضر وكذا تصنيع أسطوانات الغاز، كما أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين والثقة المتبادلة بين الشركات الصينية وشركات الإنتاج الحربي، متمنياً تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر والصين فى مختلف المجالات لتحقيق تنمية شاملة، مثنياً على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير وكذا دورها في دعم إتجاه الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود الإحفوري.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة «محمد عيد بكر»، أنّ اللقاء شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومؤسسة شاندونج وشركة جيوشى لصناعة وسائل النقل للتعاون في مشروع خاص بالتقنيات والمنتجات والخدمات والحلول المتكاملة فى مجال إنتاج أسطوانات الغاز الطبيعي .