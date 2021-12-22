وزير الإنتاج الحربي ومسؤول كوري يبحثان التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، Kang Eun-ho وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية DAPA بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية اللقاء بوفد DAPA، والتأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى اللقاءات المتبادلة بين ممثلي الجانبين ومثمناً المشاركة الفعالة للجانب الكوري الجنوبي في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 الذي أقيم خلال الفترة من 29/11 إلى 2/12/2021، لافتاً إلى وجود رغبة حقيقية في عقد شراكة إستراتيجية تعود بالنفع على كلا الجانبين.

بحث مستجدات التعاون المشترك بين الدولتين

وأوضح الوزير «مرسي» أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات التعاون المشترك ومناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجالات التصنيع المماثلة، وكان على رأس هذه الموضوعات دراسة إمكانية التعاون مع الجانب الكوري في التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسية K2، وكذا بحث التصنيع المشترك لمدفع الهاوتزر K9، والذي اطلع عليه بالجناح الكوري في معرض «EDEX»، مشيراً إلى أنه بالرغم من تعاظم التحديات والأزمات العالمية غير المسبوقة التي لم تكن مصر بمنأى عنها خاصةً تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والقومي وتأثيرها على الأسعار إلا أن الدولة المصرية سعت وما زالت تسعى بشكل جاد إلى تخطي تلك التحديات، مضيفاً أنه نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها مصر بالسنوات الأخيرة فقد استطاعت التعامل بتوازن كبير فيما يتعلق بهذا الملف، لافتاً أن وعي الشعب المصري بهذه التداعيات هو الركيزة الأساسية لتخطي تلك التحديات والتداعيات.

كوريا الجنوبية تشيد بالتطور الملحوظ في علاقات الدولتين

من جانبه أشاد Kang Eun-ho وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية «DAPA» بكوريا الجنوبية بالتطور الملحوظ التي شهدته العلاقات «الكورية – المصرية»، خاصةً بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى كوريا الجنوبية عام 2016، وما نتج عنها من تقوية للعلاقات بين الدولتين ونقلها إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مثمناً مشاركة الوزير «مرسي» في معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع «ADEX-2021» الذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي.

وأشار وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية «DAPA» بكوريا الجنوبية إلى أن التعاون الذي يتم الآن بين الجانب الكوري والمصري هو الأفضل على الإطلاق منذ بدء التعاون المشترك، والذي امتد مؤخرًا ليشمل مختلف المجالات وعلى رأسها الصناعات الدفاعية، لافتاً إلى مساعي الدولتين الصديقتين للتقارب على الرغم من عدم توقف حالة الكورونا هذا العام مع الاعتراف بأهميتها لجعل العلاقات الثنائية مستدامة وموجهة نحو المستقبل، مشدداً على أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تمت بين الجانبين يعكس حرص «وزارة الإنتاج الحربي» و«DAPA» على متابعة مستجدات التعاون بين الجانب المصري والكوري الجنوبي والإسراع في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

الإنتاج الحربي تسعى لتعمق الصناعات الوطنية

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم لتعميق الصناعة الوطنية في مختلف المجالات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية ودعماً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه حضر اللقاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، إلى جانب الملحق العسكري بسفارة كوريا الجنوبية بمصر، ومن الإنتاج الحربي حضر كل من المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف، على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد فؤاد مترجم، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.