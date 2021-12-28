مايكروسوفت تعلن اكتشاف مشكلة جديدة في نظام التشغيل ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft أنّ بعض المستخدمين للإصدارا الأخير من نظام ويندوز Windows 11، يعانون من بعض المشكلات تتمثل في عرض الألوان خاصة الذين يستخدمون تطبيقات مثل محرر الصور.

وأكدت الشركة في تقرير لها، أنّ الخطأ الذي تم اكتشافه قد يمنع بعض برامج تحرير الصور من عرض الألوان بشكل صحيح على شاشات معينة، حيث لوحظ ذلك عندما يحاول المستخدمون تعديل الصور باستخدام ألوان بيضاء أو خلفية بيضاء أو فاتحه، فقد يتم عرض صورك باللون الأصفر الفاتح أو بألوان أخرى.

وأكدت «مايكروسوفت»، أن المشكلة في نظام التشغيل Windows 11 نفسه ولن يؤدي تحديث تطبيقات الطرف الثالث إلى إحداث فرق، ولا يؤثر خلل Windows 11 على جميع برامج إدارة الألوان، وتوقعت Microsoft أن تطرح خيارات ملف تعريف الألوان في الإعدادات ولوحة التحكم كما هو متوقع في الإنشاءات المستقرة لنظام التشغيل.

إصدار جديد في يناير لحل المشكلة

وسيعمل الإصدار المستقبلي من Windows 11 ، والذي من المتوقع إطلاقه أواخر يناير المقبل، على حل مشكلات HDR أو تطبيقات تحرير الصور، ووفقًا للتقارير، فإن خطأ عرض لون الشاشة تم إصلاحه تمامًا عند تشغيل إصدارات المعاينة.

ويعاني التحديث الأخير الذي تم إطلاقة منتصف الشهر الحالي من مشكلات متعددة، من بينها عدم قدرة بعض المستخدمين على تطبيق التحديث التراكمي لأن التصحيح فشل في التثبيت مع ظهور رسائل خطأ مشفرة، ولا يزال بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الآداء مع بعض محركات أقراص التخزين.

وتؤدي المشكلة إلى تقليل أداء محركات أقراص التخزين في بعض الحالات، ويحدث هذا عادةً عند محاولة نقل الملفات بين قسم النظام وبقية الأقسام لأن الخطأ يؤثر فقط على القسم المثبت عليه Windows 11، ولم تعلن مايكروسوفت بعد عن موعد إصلاح هذه المشكلات بالكامل في نظام التشغيل.