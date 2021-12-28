ضبط سائق إسعاف وزوجته بتهمة قتل طفلة بالطالبية: استدرجاها بالحلوى لسرقتها

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إلى مستشفى الهرم دون نبض تمامًا ولم تستجب للإسعافات الأولية.

وبالانتقال إلى المستشفى التقت قوات الأمن والدة الطفلة «مكة» المجني عليها، وأكدت أن نجلتها كانت تلهو في الشارع واختفت فجأة وبالبحث عنها عثرت عليها أعلى سطح العقار الذي تسكن فيه بدون قرطها الذهبي

تبين من الفحص أن مرتكبي الواقعة سائق إسعاف يبلغ من العمر 38 عامًا وزوجته 34 عامًا، تمكنت قوات الأمن تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث، من ضبطهم اعترفا المتهمان أنهما مرتكبي الواقعة بقصد سرقتها.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا المجني عليها بالحلوى لشقة سكنهما وخنقوها وسرقوا حلقها وألقوها أعلى السطح وفروا هاربين.