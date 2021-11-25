العثور على جثة طفلة داخل جوال بالبحيرة.. وضبط مرتكب الواقعة

عثر أهالي كفر سلامون بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، أمس الأربعاء، على جثة طفلة مقتولة داخل جوال خلف أحد المنازل، وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد عثور الأهالي على جثة طفلة داخل جوال خلف أحد منازل قرية سلامون، التابعة للمركز ذاته، وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم.

الطفلة متغيبة منذ 7 أيام

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لطفلة تدعى «رضوى علي محمد زيدان»، متغبية عن منزلها منذ يوم 18 نوفمبر الجاري، وعثر عليها مقتولة داخل جوال خلف أحد منازل قرية سلامون.

وعلى الفور، وجه مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض العثور على جثة الطفلة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة شاب يدعى محمد أحمد الشوربجي، اصطحب الطفلة أعلى منزله المجاور لمنزلها، وهتك عرضها وكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.