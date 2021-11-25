قصة العثور على جثة طفلة قرية كفر سلامون في كوم حمادة.. الجاني قتلها ثم اغتصبها

شهدت قرية كفر سلامون في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، أمس الأربعاء، حالة من الحزن الشديد، عقب العثور على جثة الطفلة رضوى علي محمد، 9 أعوام، داخل جوال خلف منزلها، بعد عمليات بحث عنها استمرت ما يقرب من 5 أيام دون جدوى، وذلك بمساعدة أهالي القرية والقرى المجاورة بعد أن ذاع خبر اختفائها من منزلها.

تشييع جثمان طفلة قرية كفر سلامون في كوم حمادة

تعالى الصراخ والعويل عقب عثور أحد أهالي قرية كفر سلامون في كوم حمادة على جوال بداخله جثة الطفلة المتغيبة، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

البحث عن جثة طفلة قرية كفر سلامون بكوم حمادة

وعلى الفور وجّه اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض العثور على طفلة كفر سلامون بكوم حمادة، وضبط مرتكبيها، وبتقنين التحريات تمكن ضباط المباحث من ضبط شاب يدعى محمد أحمد الشوربجي، 27 عاما، سائق «توك توك».

اعتراف قاتل طفلة قرية كفر سلامون بكوم حمادة

وبمواجهة المتهم اعترف أنه استدرج الطفلة أعلى منزله بهدف منح والدتها شيئا ما، إلا أنه حاول لمس مناطق من جسدها، لكنها رفضت ذلك، مشيرا إلى أنه حاول ذلك مرة أخرى، فقاومته الطفلة، فقام الشاب بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وعقب وفاتها تعدى عليها جنسياً.

بحث أهالي قرية كفر سلامون بكوم حمادة عن الطفلة

وأضاف أنه تابع عمله على الـ«توك توك» الخاص به عقب ارتكابه الواقعة، وأثناء عودته لاحظ بحث الأهالي عن طفلة قرية كفر سلامون بكوم حمادة حيث بحث معهم عن الطفلة في محاولة منه لإخفاء جريمته، وبعد مرور 3 أيام على قتل الطفلة وضعها داخل جوال وألقاها خلف منزلها.

وشيّع الآلاف من أهالي قرية كفر سلامون بكوم حمادة، عصر اليوم، جثمان الطفلة «رضوى» ضحية القتل والاغتصاب على يد جارها سائق «توك توك»، وذلك وسط حالة من الحزن والصدمة سيطرت على جميع الأهالي.

ترجع أحداث الواقعة حين تلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بلاغًا من والد الطفلة «رضوى»، يفيد بتغيبها عن المنزل، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.