الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر بداية من الخميس: ثلوج وسيول

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانات تفصيلية بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد بداية من الخميس الموافق 30 ديسمبر، بالإضافة إلى سقوط أمطار رعدية وسيول في بعض الأماكن.

وتستعرض «الوطن»، أبرز أماكن هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أماكن هطول الأمطار

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء، بنسبة حدوث 40% بمناطق في السواحل الشمالية على فترات متقطعة، واعتبارًا من الخميس، ستبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويشهد نفس اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعية أحيانا بنسبة حدوث تتراوح بين 50 و60% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا بنسبة حدوث 40% على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات مقطعة.

الأرصاد: سقوط ثلوج وسيول في بعض الأماكن

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية يوم الجمعة، مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث تتراوح بين 50 و70% على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس.

كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من جنوب الصعيد، ويشهد طقس السبت، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية يصاحبها البرد بنسبة حدوث تتراوح بين 50 و70 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر.