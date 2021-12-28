غيوم وبرودة.. الطقس في البحر الأحمر قبل احتفالات رأس السنة

يسود طقس شديد البرودة في مدن البحر الأحمر وتكاثف الغيوم والسحب وعدم استقرار في الأحوال الجوية، دون تأثير على حركة الموانئ والطرق، وسط تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على مدن المحافظة، تكون غزيرة وتصل إلى حد السيول على الجنوب، وذلك قبل أيام قليلة من احتفالات رأس السنة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالبحر الأحمر

ورفعت أجهزة البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى، خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة؛ تزامنًا مع تقلبات الأحوال الجوية، كما تزينت الفنادق بزينة رأس السنة ولافتات مضيئة للعام الجديد، خاصة في المدن الساحلية ومنتجعات الغردقة ومرسى علم.

مطارات الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وحسب جدول تشغيل رحلات الطيران بمطارات البحر الأحمر، استقبلت مطارات الغردقة ومرسى علم، آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر عشرات رحلات الطيران، قادمة من أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وهولندا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

بابا نويل يحتفل مع السائحين في الغردقة

وارتدى سائح بلجيكي يدعى «كون هلارت» الزي المعروف لـ«بابا نويل»، في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة؛ احتفالًا بأعياد الكريسماس، ووزع الهدايا هدايا الكريسماس على السائحين والتقط معهم الصور التذكارية والذين استقبلوا بترحاب وفرحة وسعادة بالغة.