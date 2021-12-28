حالة الطقس ودرجات الحرارة في رأس السنة.. أمطار ورياح واضطراب الملاحة

تحذيرات عدة أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن طقس الأيام المقبلة، متوقعة أن تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر أيام الخميس والجمعة والسبت، من خلال هطول أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وسط انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، تزامنًا مع احتفالات المصريين برأس السنة الجديدة وأعياد الميلاد.

حالة الطقس خلال رأس السنة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في حديثها لـ«الوطن»، إنّ هناك موجة من التقلبات الجوية تبدأ يوم الخميس، وتبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت، وتستمر حتى يوم الأحد، لتبدأ حدتها تخف تدريجيًا بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

وتتمثل الحالة غير المستقرة، وفقا لـ«غانم»، في هطول الأمطار بغزارة على بعض المناطق، وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح على معظم مناطق الجمهورية، الأمر الذي يعمل على الإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، كما يتسبب هذا النشاط في اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 4 و 5 أمتار.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من سيناء وخليج السويس «الزعفرانة - رأس غارب»، سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول وذلك نظرًا للطبيعة الجبلية بتلك المناطق.

نصائح الأرصاد للمواطنين في رأس السنة

ومن أهم النصائح التي وجّهتها عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد للمواطنين، هي ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للمواطنين الذين يقضون سهرة رأس السنة خارج المنزل في أوقات متأخرة من الليل وفي ساعات الصباح الباكر، كما يراعى أيضًا بالنسبة للمسافرين القيادة بهدوء تام على الطرق خاصة أثناء تساقط الأمطار، والذي يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وانزلاق العجلات.

وتابعت «غانم»، نصائحها للمواطنين بالابتعاد تمامًا عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة وعدم ركن السيارات أسفل العمارات، ومراعاة البُعد عن الأشجار واللوحات المعدنية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار نظرًا للتغيرات السريعة في الخرائط والتوزيعات الضغطية.

درجات الحرارة في رأس السنة

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.