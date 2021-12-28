«شوقي»: جدول شهري للاجتماع بنواب البرلمان وسأدعو نفسي للحضور

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد اجتماع شهرى داخل البرلمان مع النواب، لمناقشة الملفات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعى.

وقال الدكتور طارق شوقى فى الجلسة البرلمانية المنعقدة الان لمناقشة طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من النواب بشأن عدد من الملفات الخاصة بالتعليم: هقول حاجه معرفش هيزعل منها الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ، وموما انا اتفقت مع الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، على عقد اجتماع شهرى بلجنة التعليم بمجلس النواب، وسأدعو نفسى لحضورها بدءا من العام القادم .

فريق عمل مشترك بين التربية والتعليم والنواب

واستطرد الدكتور طارق شوقى خلال كلمته أمام النواب اليوم قائلا: هنعمل جدول كل شهر للحضور والاجتماع ومناقشة مختلف القضايا، وهدعو نفسى للبرلمان لمناقشة واحد من الموضوعات في كل اجتماع من التى تم طرحها فى الجلسة البرلمانية، والفكرة اننا نشتغل كفريق ونخرج بأفكار يمكن تحقيقها.