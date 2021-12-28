«التعليم» تعلن عن وظيفة إشرافية بديوان عام الوزارة وتحدد شروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إحدى الوظائف الإشرافية والقيادية بديوان عام الوزارة، موضحة أنَّ التقديم لها يكون إلكترونياً من خلال موقعها الرسمي، مشددة على المتقدمين ضرورة الالتزام بكل الشروط المطلوبة لهذه الوظائف.

وأضافت وزارة التعليم، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ الغرض من هذه الوظيفة هو تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة وتقييم وتنسيق أعمال الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة منه.

الوظيفة تخضع مباشرة لوزير التعليم

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ مسمى الوظيفة الشاغرة هو «رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني»، مؤكّدة أنَّ هذه الوظيفة تخضع مباشرة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشرف على كل من مدير عام الإدارة العامة لمركز تطوير التعليم الفني ومدير عام الإدارة العامة لضمان الجودة والتجهيزات الفنية ومدير عام الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّ وظيفة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، تتضمن الإشراف مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والشركات الدولية، مشددة على ضرورة التزام المتقدمين بجميع الشروط والأعمال المنوطة لهذه الوظيفة.