بعد اقتحام قصر الملكة إليزابيث.. قوانين جديدة لملكية الأسلحة ببريطانيا

تعتزم بريطانيا تشديد قانون امتلاك القوس والسهم، بعد الحادث الذي وقع مؤخرا في قلعة وندسور، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية، والتي ذكرت أنه حاليا يمكن لأى مواطن يزيد عمره عن 18 عاما، شراء هذه الأسلحة، دون الحاجة لترخيص أو شهادة صحة عقلية.

جدير بالذكر أنه منذ يومين، اعتقلت الشرطة البريطانية شاباً يبلغ من العمر 19 عاما، مسلحا بقوس وسهم، اقتحم قلعة وندسور، حيث كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحتفل بعيد الميلاد، مهددا باغتيالها.

محاولة اغتيال ملكة بريطانيا انتقاما لمن قتلوا في مذبحة أمريتسار

وكانت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، نشرت مقطع فيديو للشاب، والذى يظهر وهو يرتدي قناعا أبيض اللون وملابس سوداء، ويحمل قوسا وسهاما (نشاب)، ويقول: «أنا آسف، أنا آسف لما قمت به، وما سأفعله، سأحاول اغتيال الملكة إليزابيث».

مقطع فيديو يظهر الشاب وهو يقوم بالاعتداء

وأعلن الشاب خلال الفيديو الذى ظهر فيه، حيث كان يتحدث فيه أمام كاميرا أمامية، أنه يريد الانتقام لأولئك الذين قتلوا في مذبحة أمريتسار، وهي مدينة هندية مبجلة لدى السيخ، فيها المعبد الذهبي، التي وقعت بها المذبحة في عام 1919، عندما كانت خاضعة للحكم الاستعماري البريطاني.

وأضاف الشاب أنه ينتقم لمن قتلوا أو أهينوا، أو كانوا ضحية للتمييز العنصري بسبب عرقهم، معترفا بأنه سيخي من الهند، واسمه «جاسوانت سينغ تشايل»، مشيرا إلى اسم آخر يحوزه هو «دارث جونز».

من جانبها أفادت الشرطة البريطانية أنه جرى إيقاف الشاب للاشتباه في إقدامه على التسلل لموقع محمى وحيازة سلاح هجومي، وتم القبض عليه وجرى وضعه قيد الحجز ليخضع لتقييم نفسي، كذلك أشاروا إلى قيامهم فور القبض عليه بإبلاغ أفراد العائلة المالكة، والتي كانت مقيمة في قلعة ويندسور لقضاء فترة أعياد الميلاد.