مقتل مسجل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة: احتجز زوجته وابنها لخلافات بينهما

لقي مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، بعد احتجاز زوجته ونجلها بالمنزل وتعذيبهما؛ لخلافات زوجية بينهما، ونجحت الشرطة في تحرير الأسرة.

مسجل خطر يحتجز زوجته

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوصول بلاغ من إحدى السيدات، تتهم فيه شقيق زوجها باحتجاز زوجته ونجلها بالمنزل ،وتعذيبهما وتهديد مَن يحاول القرب منهما أو محاولة مساعدتهما وبحوزته سلاح ناري؛ لخلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بمشاركة الأمن العام والبحث الجنائي مدعومين بقوات من الأمن المركزي.

وعند اقتحام قوات الأمن، المسكن لتحرير الأسرة، بادر بـ إطلاق النار ما اضطرهم لمبادلته أيضًا بإطلاق النار، وأصابته رصاصة أودت بحياته في الحال.

تحرير الأسرة

عثر بجوار جثة المتهم، على «طبنجة - خزينتين بهما عدد من الطلقات - عدد من الطلقات الفارغة - كمية من مخدر الشابو ، وبلورة تعاطى مخدر الشابو»

ونجحت القوات الأمنية، في تحرير المحتجزين «الزوجة ونجلها» من المسكن دون إصابات، جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.