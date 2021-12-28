تحذير من تسخين الخبز على النار مباشرة.. اعرف الطريقة الصحية

يحتفظ العديد من المواطنين بالخبز مجمداً داخل «الفريزر»، لحين الاحتياج إليه وإخراجه وتفكيكه، لذا يلجأ كثيراً منهم إلى طرق مختلفة من أجل تسخين الخبز بعضها خطيراً على صحة الإنسان، وهناك طرق أخرى صحية تحافظ على سلامة وصحة من يتناول الخبز.

وتستعرض «الوطن» الطرق الضارة صحياً أثناء تسخين الخبز، مع عرض الطرق البديلة الأخرى الصحية في تسخين وتفكيك الخبز.

الطرق الضارة صحياً في تسخين الخبز

الدكتورة مروى شعير، مدرس الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، حذرت من تسخين الخبز البلدي على النار بطريقة مباشرة من خلال جهاز البوتوجاز فيما يُسمى بـ «التقمير»، لأنه يُعد من الطرق الضارة صحياً في تسخين الخبز.

وأوضحت شعير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عند تسخين الخبز على النار مباشرة بتلك الطريقة تتكون أجزاء سوداء على الخبز نتيجة حرقها، وهي عبارة عن مادة سوداء تمثل خطورة على من يتناولها بشكل مستمر، فالعديد من المواطنين يلجأون إلى تلك الطريقة وهم معرضون للضرر بشكل أكبر من غيرهم.

الطريقة الصحية في تسخين الخبز

وأوضحت مدرس التغذية، أنّ الطريقة الأمثل والصحية من أجل تسخين الخبز تتضمن إخراج الخبز من «الفريزر» وهو في حالة مجمدة، وتخسين الفرن العادي الموجود داخل البوتوجاز ثم وضع الخبز على الشبكة المعدنية الموجودة في الوسط وتقليب الخبز داخله، وعلى الفور يصبح كأنه خبزا طازجاً.

وأكدت «مروى»، أن هناك طريقة أخرى لتسخين الخبز على البوتوجاز ولكن بشرط وجود حائل بين الخبز وشعلة النار، مع تقليبه بشكل مستمر، وأشارت إلى الطريقتين هم الأفضل صحياً، وأنهما أفضل أيضاً من تسخين الخبز عبر جهاز الميكرويف.