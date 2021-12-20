بعد إصدار بطاقة التموين بدل فاقد.. كيف ومتى تتمكن من صرف الخبز والسلع؟

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين حاملي البطاقات التموينية حال فقدانها أو تلفها، إمكانية إصدار بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف، من أجل التمكن من صرف الخبر وصرف السلع المدعمة شهريا والمقررة على حصة كل بطاقة تموينية شهريًا على حسب عدد أفراد البطاقة.

شروط وزارة التموين لصرف الخبز بعد إصدار بدل فاقد

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد إصدار بطاقة التموين بدل فاقد، عدة إجراءات على المواطن اتباعها من أجل التمكن من صرف حصة البطاقة من الخبز والسلع، وتتمثل هذه الإجراءات في تفعيل بطاقة التموين، ومن ثم معرفة موعد صرف الخبز والسلع.

كيف يتم تفعيل بطاقة التموين بعد إصدار بدل فاقد؟

وتحدد وزارة التموين عدة طرق لتفعيل بطاقة التموين، تتمثل أسهلهم في إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول إلى 9136 من الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية بإحدى شركات الاتصالات، ومن ثم استلام الرقم السري.

متى تتمكن من صرف الخبر والسلع بعد إصدار بطاقة التموين بدل فاقد؟

بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن موعد صرف الخبز يكون بعد مرور 72 ساعة من إتمام تفعيل بطاقة التموين واستلام الرقم السري من أي مخبز بلدي تابع لمحافظة صدور البطاقة التموينية التي يحملها المواطن أو أحد أفراد البطاقة، أما موعد صرف التموين أو الحصص الشهرية فيكون في الشهر التالي لصدور البطاقة التموينية.

خطوات تفعيل بطاقة التموين أون لاين

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقة أخرى لتفعيل بطاقة التموين الصادرة بدل فاقد أو تالف عبر بوابة مصر الرقمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 – تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

3 – الضغط على «ابدأ الخدمة».

4 – ملء بيانات البطاقة التموينية.

5 – ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6 – اتباع الشروط الأحكام.

7 – الضغط على بند موافق.

8 – الضغط على خيار التالي.

9- ترسل رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.