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محمود مسلم

رئيس «النواب» يطالب الحكومة بالرد على مسئوليتها عن أزمات التعليم

كتب:

ولاء نعمة الله
02:33 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،من المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بالاستعداد للرد بالنيابة عن الوزارات التى اسند أليها وزير التربية والتعلين والتعليم الفني المسئولية فى عدد من الملفات التى يواجهها ملف التعليم ما قبل الجامعي.

الأزمات التي يواجهها التعليم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن للرد على ١٢٠ طلب إحاطة وسؤال وأداة رقابية حول الأزمات التى يواجهها ملف التعليم فى مصر.

الرد على مسئولية الوزارات عن أزمة التعليم

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل صارم وقاطع من وزير شئون المجالس النيابية :عليك بالاستعداد بالرد، حول ما اثاره وزير التربية والتعليم من مسئولية بعض الوزرات الأخرى فى ملف التعليم.

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