«زي الحديد».. أسرة منياوية تبهر الأهالي بالشعر «الأب والشقيقان مكفوفون»

«آسف كدبت عليكم منا اتولدت معاق ومن ضمن أحلامي أشوف وشكم ولو ساعات»، ختام قصيدة بعنوان «زي الحديد» ألقاها طفل كفيف، خلال احتفالية رأس السنة الميلادية الجديدة بعنوان «بكره أحلى»، بمكتبة مصر العامة بمدينة المنيا، والتي أبهرت جميع الحضور الذين اكتشفوا أن الأب وابنيه «حمزة وحذيفة» حُرموا من نعمة البصر وأنعم عليهم بنعمة البصيرة ومنحهم صوتا عذبا يبهرون به أثناء تلاوة القرآن الكريم، وإلقاء الشعر والقصائد بالعامية والفصحي.

الطفلان حمزة وحذيفة فقدا البصر عقب والدتهما بـ6 أشهر

قال وليد نجاح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كفيف ويعمل مقيم شعائر بمسجد في مدينة المنيا، ولديه 4 أطفال بينهم طفلان فقدا البصر عقب والدتهما بـ6 أشهر بسبب ضمور في العصب البصري، وهما حمزة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة النور للمكفوفين، وحذيفة بالصف الثالث الابتدائي بنفس المدرسة، لافتا إلى أنهما مجتهدان ويأمل في دعمهما تعليميا، فلديهما مواهب كبيرة، وهما من أوائل المدرسة كل عام، كما أنهما يمتلكان صوتا عزبا في تلاوة القرآن الكريم، وإلقاء آبيات الشعر والقصائد والأناشيد، كما أنهما يحفظان الكثير من السور القرآنية والأحاديث النبوية.

وأضاف أن ابنه «حمزة» يلقي قصيدة بعنوان «زي الحديد»، يستعرض فيها نعمة البصر التي منحها الله للإنسان، وأيضا قصيدة «الضابط» يستعرض خلالها تضحيات رجال الشرطة من أجل حفظ الأمن والأمان وحماية الوطن.

عضوية مجانية للطفلين بمكتبة مصر العامة في المنيا

وقالت الدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة في المنيا، إنه تم عمل عضوية مجانية للطفلين حمزة وحذيفة، وأوضحت أن المكتبة لها أدوار كثيرة بخلاف الاطلاع والقراءة ومنها اكتشاف المواهب والأنشطة المختلفة، فالمكتبة تضم قسم لذوي الاحتياجات الخاصة، تم إنشائه في عام 2020، بعدما تبين أن عددا كبيرا من ذوي الاحتياجات يترددون على المكتبة ولا يجدون ضالتهم داخلها فتم إنشاء قسم مجهز يلبي احتياجاتهم، وتم تعيين «آية ناجي» كأول كفيفة تتولى رئاسة قسم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت «عليوة» أنه قبل أيام حضر الطفلان حمزة وحذيفة حفل أقامته المكتبة، فاكتشف الحضور أنهما متميزان جدا في إلقاء القصائد وأبيات الشعر بشكل أبهر الجميع، وسبق حصلا على ميداليات تكريم، فقررت إدارة المكتبة رعايتهما ودعمهما خلال فترة الإجازات ليتعلما فنون الشعر وكيفية الكتابة لتنمية موهبتيهما خاصة الطفل الأكبر «حمزة».