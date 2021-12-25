نائب محافظ المنيا يتابع العمل بمستشفيات افتتحها الرئيس السيسي

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، على مستوى جميع مراكز المحافظة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

توافر المستلزمات الطبية والأدوية

وتابع نائب المحافظ وبرفقته الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد راشد، رئيس مركز سمالوط، الحالة العامة داخل عدد من المستشفيات شملت سمالوط النموذجي، وملوي التخصصي، حيث اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وتفقد نائب المحافظ، خلال جولته، عددا من أقسام المستشفيات، للاطمئنان على المرضى وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معربا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

كما التقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي بالمستشفى، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل إليهم تحيات وتقدير محافظ المنيا لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين لما يبذلونه من جهد، مؤكداَ أن الجهاز التنفيذي يتابع الموقف الصحي بالمحافظة أولا بأول.

نائب المحافظ يزور مصابي حادث سيارة نصف نقل

وخلال جولته بمستشفى سمالوط التخصصي، اطمئن نائب المحافظ على الحالة الصحية لعدد من مصابي حادث سيارة نصف نقل كانت تقل عدد من المواطنين، معرباً عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، انه تم علاج وتقديم الإسعافات الأولية والإشاعات والتحاليل اللازمة لعدد المصابين وقد تماثلت معظم الحالات للشفاء والخروج من المستشفى، وتم تحويل 3 حالات للمستشفى الجامعي بالمنيا لاستكمال العلاج.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأربعاء الماضي عدداً من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة المنيا، شملت 4 مستشفيات، وهي سمالوط النموذجي، الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، ملوي التخصصي، ديرمواس المركزي، وذلك عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، ضمن عدد من المشروعات القومية الكبرى في محافظات الصعيد.