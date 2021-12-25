تفاصيل 3 مشروعات افتتحها السيسي اليوم في المنيا.. طرق ومجمع صناعات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات في صعيد مصر، وذلك من محافظة قنا، اليوم السبت، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وشارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في الافتتاحات.

وشملت الافتتاحات في محافظة المنيا محور سمالوط على نهر النيل، بطول 24 كم / عرض 21م، يشتمل على 47 عملاً صناعيًا منها عدد 30 كوبري كود 09، 24 / 17 نفق وبربخ لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بإجمالي تكلفة مليار 875 مليون جنيه.

انتهاء المرحلة الأولى من الطريق الصحراوي الغربي

كما افتتح رئيس الجمهورية افتتاح الطريق الصحراوي الغربي، امتداد طريق «القاهرة – المنيا» بمسافة 230 كم مترا، بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة حتى المنيا.

وشملت الأعمال، تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و 16 نفقا.

19 فدانا لـ68 وحدة صناعية بتكلفة 284 مليون جنيه

كما شملت الافتتاحات مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية، بالمطاهره شرق النيل، على مساحة 19 فدان حيث يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 284 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدات الصغيرة 432 متر مربع بينما الوحدات الكبيرة 790 متر مربع، وتصل إلى مساحة 800 متر مربع.

وأشاد محافظ المنيا بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة في كافة القطاعات على أرض المحافظة، لافتا أن إنشاء كوبري محور سمالوط على النيل، يعمل على تنمية وخدمة العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام و محاجر الطوب الحجري شرق النيل، مشيراً إلى ان افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الصحراوي الغربي امتداد القاهرة – المنيا، يساهم في إحداث طفرة في كافة جوانب التنمية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن افتتاح مجمع الصناعات بمحافظة المنيا، يأتي في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي على مستوى الجمهورية بإنشاء مجمعات مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء مباشرة أو غير مباشرة.